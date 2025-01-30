開箱老照片》張艾嘉等女星拜年

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（中央社網站）1976年（民國65年）1月30日：電影「梅花」女主角張艾嘉（右）、電視紅星張琍敏（中）與前太平洋皇后王思佳，除夕晚上向觀眾恭賀春節。

人稱「小妹」的張艾嘉外祖父為新聞界大老魏景蒙，她從美國學校畢業後進入演藝圈，民國65年，才21歲的張艾嘉憑「碧雲天」獲金馬獎最佳女配角獎；68年她第一次擔任電影導演，接拍原導演屠忠訓因車禍而未能完成的「某年某月的某一天」。

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之後張艾嘉持續在演藝圈發光發熱，分別以「我的爺爺」、「最愛」、「燈火闌珊」獲得金馬獎最佳女主角寶座，同時也編導多部電影、電視劇，並跨界成為歌手、作家，其童年、愛的代價、忙與盲等歌曲，傳唱至今。

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