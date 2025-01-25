開箱老照片》阿里山林鐵與大井川鐵道締結姐妹鐵路

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（中央社網站）1986年（民國75年）1月25日：台灣省林務局阿里山森林鐵路與日本大井川鐵路締結姊妹鐵路簽約儀式，於林務局大禮堂舉行。林務局長許啟祐與大井川鐵道社長後藤泰三分別代表簽署。

為促進台日觀光交流，1986年台灣阿里山森林鐵路與日本大井川鐵路結盟為「姐妹鐵路」。此後雙方經常交流訪問，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為了增進鐵路的相關技術，曾派員前往日本向大井川鐵道學習。

阿里山林鐵於1912年通車，最初在日治時期是為了運送木材。因路線環繞獨立山，阿里山林鐵的建造使用了180度大彎、迴圈型與螺旋型路線、之字形折返路線4種特殊工法。大井川鐵道位於日本靜岡縣，1935年通車，以齒軌登山火車著名，是為了運送建造水壩及發電廠設備而建的產業鐵路。兩者都是別具特色的登山鐵道。

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2020年雙方舉辦觀光互惠方案，台灣旅客憑使用過的阿里山林業鐵路支線車票，可兌換日本大井川本線自由票。日本旅客也可憑大井川鐵道的車票，來台灣乘坐阿里山林鐵。

想看更多阿里山森林鐵路的照片，立即到中央社影像空間。1140125