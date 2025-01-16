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開箱老照片》台元女子籃球隊成立

2025/1/16 07:00
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台元紡織公司成立台元女子籃球隊，由董事長吳舜文授旗給領隊王孝琴（右）。全國籃協會理事長嚴慶齡（左1）到場見證。中央社記者馮國鏘攝　62年1月16日
台元紡織公司成立台元女子籃球隊，由董事長吳舜文授旗給領隊王孝琴（右）。全國籃協會理事長嚴慶齡（左1）到場見證。中央社記者馮國鏘攝　62年1月16日
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（中央社網站）1973年（民國62年）1月16日：台元紡織公司在台北南京東路會議室成立台元女子籃球隊，由董事長吳舜文授旗給領隊王孝琴。

裕隆集團長期投入資源支持台灣籃球，不但第一個成立男子籃球隊的民間企業，民國62年更接收當時搖搖欲墜的聯勤「忠勤」女籃，更名為台元紡織女籃。兩支球隊孕育出台灣無數男、女籃球國手和優秀教練人才。

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裕隆現任董事長陳莉蓮曾是台元女籃隊長，當年球風剽悍，是少數能像男生一樣、起跳後在空中頓點再出手投籃的女籃球員，也曾入選多次國手，征戰海內外大小賽事。

想看更多台元女子籃球隊的照片，立即到中央社影像空間。1140116

#吳舜文
#籃球
#裕隆
#台元紡織
第6屆瓊斯杯籃球賽的各國選手參加籃球之夜（右起）光華隊陳莉蓮、法國隊安琪（BORG AGNNES）、美國隊史娣爾（VALCRICSTILL ）、瑞典隊布朗苔（MIA BROANPER）、比利時隊羅伊（PASCALE VAN ROY）、韓國隊禹惠英（WOOHE-YOUNG）握手言歡。中央社記者劉偉勳攝　71年6月10日
第6屆瓊斯杯籃球賽的各國選手參加籃球之夜（右起）光華隊陳莉蓮、法國隊安琪（BORG AGNNES）、美國隊史娣爾（VALCRICSTILL ）、瑞典隊布朗苔（MIA BROANPER）、比利時隊羅伊（PASCALE VAN ROY）、韓國隊禹惠英（WOOHE-YOUNG）握手言歡。中央社記者劉偉勳攝　71年6月10日
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