開箱老照片》台元女子籃球隊成立
2025/1/16 07:00
（中央社網站）1973年（民國62年）1月16日：台元紡織公司在台北南京東路會議室成立台元女子籃球隊，由董事長吳舜文授旗給領隊王孝琴。
裕隆集團長期投入資源支持台灣籃球，不但第一個成立男子籃球隊的民間企業，民國62年更接收當時搖搖欲墜的聯勤「忠勤」女籃，更名為台元紡織女籃。兩支球隊孕育出台灣無數男、女籃球國手和優秀教練人才。
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裕隆現任董事長陳莉蓮曾是台元女籃隊長，當年球風剽悍，是少數能像男生一樣、起跳後在空中頓點再出手投籃的女籃球員，也曾入選多次國手，征戰海內外大小賽事。
想看更多台元女子籃球隊的照片，立即到中央社影像空間。1140116
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