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開箱老照片》逢甲工商學院成立

2025/1/14 07:00
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逢甲工商學院第一屆僅有三位女學生，就讀於會計和工商管理系。中央社記者于枕流攝　51年1月14日
逢甲工商學院第一屆僅有三位女學生，就讀於會計和工商管理系。中央社記者于枕流攝　51年1月14日
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（中央社網站）1962年（民國51年）1月14日：前一年剛成立的私立逢甲工商學院補行成立典禮暨第一屆開學典禮。

民國50年，丘逢甲之子丘念台、考試委員楊亮功、史學家蕭一山及多位中台灣仕紳，為紀念教育家丘逢甲，創立私立逢甲工商學院，即逢甲大學的前身。

創校時，校區位於現今台中市北屯區大坑觀音山（即中臺科技大學現址），首屆只有工商管理、會計、水利工程、土木工程4個系，學生共219人，首任院長為陳泮嶺。

逢甲工商管理學院於51年遷至西屯區現址，69年改制為大學時，有研究學院、工學院、商學院、管理學院、理學院等5個學院，目前已增至10個學院，學生逾2萬人，是中台灣學生人數最多的大專院校。

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丘逢甲的侄子丘伯璘，是逢甲工商學院創立的幕後功臣之一。中央社記者于枕流攝　51年1月14日
丘逢甲的侄子丘伯璘，是逢甲工商學院創立的幕後功臣之一。中央社記者于枕流攝　51年1月14日
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