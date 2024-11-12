台大公布首波百大貢獻事蹟 李遠哲、林百里入列

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（中央社記者許秩維台北12日電）台灣大學今天公布百大貢獻事蹟及代表人物首波名單，共24件入選，包括首名獲諾貝爾獎的台灣人李遠哲、稻作改良促成蓬萊米培育、烏腳病防治、林百里等人帶動台灣電腦產業躍進。

台大將於2028年迎接百年校慶，台大自今年起連續5年，就「學術領航」、「產經發展」及「社會貢獻」等3類，遴選出100件對世界或台灣有深遠影響的貢獻事蹟，以彰顯台大百年來對世界發展的影響。台大今天舉行「百大貢獻事蹟發布會」，公布首波名單。

陳文章表示，台大將連續5年選出共百件貢獻事蹟，以緬懷校友、師生對社會的貢獻，這百件貢獻事蹟也將撰寫成「百年榮光」系列書籍；今年首波名單選出24件貢獻事蹟及代表人物，涵蓋文學、醫學、工程等領域。

台大理學院院長吳俊傑介紹，台大化學系畢業校友李遠哲是首名獲諾貝爾獎的台灣人，將獨步全球的分子束設備和研究帶回台灣，指導年輕學者打造更精密的質譜儀；與產學界共同創辦傑出人才發展基金會，延攬翁啟惠、賴明詔、張光直等逾5000名海外學人回國服務。

台大生物資源暨農學院副院長王淑珍談到，「蓬萊米」是現今台灣主要的食用米，是台北帝國大學（台大前身）講座教授磯永吉與日籍技師末永仁合作改良稻作的成果，磯永吉也被譽為「蓬萊米之父」，末永仁被稱為「蓬萊米之母」。

台大公共衛生學院院長鄭守夏指出，台南地區早年曾有許多烏腳病罹病者，當時台大公衛所所長陳拱北帶領團隊調查，發現病因來自高濃度砷的地河井水，促使當時的政府改善公共給水；後來中央研究院院士陳建仁承接老師陳拱北的研究工作，並提出飲水含砷量等研究，世界衛生組織更依此作為全球飲用水含砷限值的評估依據。

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台大電機資訊學院院長吳宗霖表示，台大校友林百里和溫世仁於台大研究所就讀期間，研製台灣第1台迷你電腦；之後林百里更與台大校友梁次震創辦廣達電腦，在1999年成為全球最大筆記型電腦製造商，引領資訊產業供應鏈發展。

台大醫學院院長倪衍玄分享，台大醫院在1979年完成亞洲第1對「三肢坐骨連體嬰」分割，是全球首例術後雙雙成功存活的三肢坐骨連體嬰，忠仁、忠義連體嬰的成功分割是台灣醫術的重大突破；另外，台大在B型、C型肝炎上的卓越研究，不只改變台灣的肝炎防治策略，成功經驗更被多國參考採用，也影響世界衛生組織訂定相關政策。（編輯：管中維）1131112