台鐵機車出軌排除人為 5列車延誤、8轉轍器受損

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台鐵125次自強號的機車今天中午在七堵調車場發生出軌事件。台鐵表示，初步排除人為因素，統計共有5列車延誤，延誤時間9到58分鐘，受損的轉轍器原本計有3個增至8個。

台鐵公司發布新聞稿表示，經調閱號誌重演紀錄後，號誌顯示及進路均正確，排除人為失誤，另外檢查後連機車均屬正常，將針對軌道路線進行特檢。

台鐵這起出軌事件發生在中午12時5分，地點在七堵調車場，125次編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連機車北端轉向架1軸出軌，無人員傷亡，車上無旅客。

台鐵說，目前七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發，進場列車改由七堵站折返，部分旅客可至汐止站及南港站轉乘。

台鐵統計，主要延誤的列車及延誤時間，包括127次20分鐘、129次58分鐘、133次15分鐘、135次9分鐘、1201次23分鐘。

這起出軌事件剛發生時，台鐵原本表示，有3個轉器遭輾壞，後續更新為4個，最新發現受損轉轍器增至8個。

國家運輸安全調查委員會稍早派人到現場了解狀況，並蒐集資料，運安會執行長林沛達說，是否立案調查，預定6日開會討論。（編輯：陳政偉）1140103