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氣溫4日稍回升 冷氣團6日南下再變冷影響到10日

2025/1/3 18:14（1/3 18:26 更新）
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圖為台北大安森林公園午後有民眾穿著厚外套、圍圍巾加強禦寒。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
圖為台北大安森林公園午後有民眾穿著厚外套、圍圍巾加強禦寒。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署預報，明天氣溫稍回升，6日又有大陸冷氣團南下，各地氣溫再下降，將影響到10日。

氣象署說，明天清晨因東北季風影響，各地天氣較涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴可見陽光的天氣，僅大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預測，5日各地早晚仍涼，北部地區有局部短暫雨，東半部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，6日大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，偏向乾冷；東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，預估7到10日受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；7日、8日各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；9日、10日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳政偉）1140103

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