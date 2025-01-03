勞動部公布就安基金把關機制 廣宣費回歸公務預算

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動部就安基金挪用爭議引關注，勞動部今天宣布精進把關作為，未來與法定用途無關廣宣費將回歸公務預算，也將修辦法將法定用途條列化，並禁止基金用於私人用途像裝軌道燈等。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，且根據政府機關採購網也顯示，勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運等多筆就業安定基金支出的計畫與基金用途不符。

外界批評就安基金使用不當，勞動部歷經近1個月研議、討論，今天公布就安基金策進作為報告，共3面向包含用途面、管理面及資訊面共6項對策，今天將逐項推動執行。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌今天首先說明，勞動部過去因公務預算編列不足、過度依賴就業安定基金，因此未來將向行政院積極爭取足額公務預算，如果不是直接服務據點的辦公處所，像是勞動部、勞動力發展署等修繕的基本行政費用以及與就業安定基金法定用途無關的廣宣費用，會從民國115年起編列在公務預算。

根據就安基金收支管理辦法，就安基金有指定的3大用途，包含促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務等。

陳世昌表示，原本3大用途僅是原則性宣示，未來將修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，讓3大用途更細緻條列化，使各項業務計畫預算編列有所依循，且也會訂定「就業安定基金預算支用原則」，讓基金支用範圍明確化，禁止基金支應與基金設置目的及用途無關項目、屬私人用途所衍生經費像是軌道燈等。

關於外界關注就安基金的廣宣費用編列，陳世昌也說，過去使用上有名實不相符的情況，未來將要求各業務計畫應確實依照業務性質及宣導對象來核實編列廣宣預算。

陳世昌也說，過去為了推廣庇護工場等產品，以發展署來說，會發標案採購庇護工場產品，同時要求標案廠商必須想辦法宣傳庇護工場產品等，但未來將規定就安基金不得採購年節禮品，也會訂定宣導品採購及贈發管理規範。

至於基金管理部分，陳世昌說，未來每季召開的就安基金委員會管理資料中將再提供基金計畫科目支用明細，提送至管理會審查年度預算的資料，也將提供行政管理及廣宣等外界關切經費項目供委員審查。

陳世昌也說，發展署本來就有就安基金內部管控機制，後續將把管控範圍從預算金額新台幣5000萬元以上再擴大至2000萬元以上，納入更多計畫，另針對臨時提報至基金管理會審議計畫，也會結合外部稽核團隊進行稽核，並每3個月出具定期稽核報告書提送就業安定基金管理會報告。

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而為了強化審議機制，陳世昌也說，勞動部後續將修訂就安委員遴聘要點，將再把各界代表性、任期、利益迴避、出席率等規範納入遴聘要點中。

陳世昌也說，勞動部原本就會定期公告基金來源、用途報表及補（捐）助案件資訊，未來將再新增公告「採購案相關決標資料」、「其他部會提案申請補助案件之成果報告」及「就業安定基金管理會會議資料（含基金計畫科目支用明細）」等資料，供外界檢視。（編輯：陳政偉）1140103