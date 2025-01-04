健保年花53億治療酒癮 專家籲提高飲酒年齡門檻

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）酒精對身心影響大，每年花掉健保約新台幣53億元，據衛福部統計，台灣高中生飲酒比例達30%。專家提醒，若常獨飲恐是已成癮先兆，另也呼籲政府把現行18歲飲酒門檻延後到21歲。

酒精是公認致癌物，且與脂肪肝、慢性肝硬化有關，台北慈濟醫院院長趙有誠今天上午在戒酒及酒癮防治研討會前接受媒體聯訪指出，很多人知道酒精傷肝，常遇到病友檢查肝功能沒問題就很高興。

趙有誠表示，然而從過去研究中可以知道，酒精除了傷肝外，跟胰臟炎、食道癌、頸部癌、痛風、年紀輕輕就髖關節壞死等多種疾病都有關，千萬不要以為喝酒之後肝臟正常就沒事。常常獨飲是一個可能已經成癮的先兆，例如看電視喝上2口、不喝一點就睡不著等，應自覺並尋求專業協助。

台大醫學院榮譽教授王正一提到，世界衛生組織（WHO）把酒精依賴列為影響全球10大疾病之一，依WHO數據，目前全球有23億人飲酒，其中約10億人為重度飲酒者，長期過量飲酒，不但導致肝硬化、消化系統疾病，酒駕所引發的交通意外，一夕之間幸福家庭煙消雲散。

王正一研究發現，逾半數以上重度飲酒者都是15歲以前就開始喝酒，而衛福部國民健康署發布民國110年青少年健康行為調查顯示，國中生及高中職生過去30天內的飲酒率，分別為14.1%及30.6%。

王正一強調，日本民法已將成年年齡下修至18歲，但飲酒規定仍維持20歲，可見兩者可脫鉤處理，台灣應延後合法飲酒年齡至21歲，甚至25歲，才能有效遏止青少年飲酒情況。

此外，台灣法令是規定未滿18歲不得喝酒，王正一表示，這並不是告訴民眾18歲開始喝酒，而是滿18歲之前禁止喝酒，卻有許多民眾錯誤解讀；及早建立「無酒、節酒、零酒精」的健康台灣，第1步就是將合法飲酒年齡延後。

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衛福部健康保險署副署長陳亮妤表示，健保與酒精相關的生理、心理問題，每年花費健保支出新台幣53億元，若再加上酒精造成的骨折、車禍等治療成本一併計入，花費高達530億元，減少酒癮可避免醫療暴力、家暴、車禍等社會安全問題。

陳亮妤說，WHO等研究發現，投注酒癮治療1元、至少可回收7元，目前全台已有超過百家酒癮治療機構。台灣未滿18歲青少年飲酒情況仍嚴重，應先從既有法規落實酒癮防治，擴大酒癮治療政策也會是政府未來施政重點。（編輯：李亨山）1140104