搭直升機參加比賽 東引國中小展現實作科技創意

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（中央社記者潘欣彤連江縣4日電）連江縣科技教育創意實作競賽今天於南竿鄉舉行，東引國中小學生為參賽，昨天搭乘直升機抵達南竿，並展現團隊合作精神，順利取得到台灣參加全國賽門票。

連江縣政府教育處新聞資料指出，113學年度科技教育創意實作競賽，今天於南竿鄉中正國中小舉行，分國小組與國中組，以實際操作的團隊競賽活動，激發學生對科學、工程、技術、數學（STEM）學科的理解與興趣。

教育處表示，國小組須於指定時間內製作2隻分別以四足前進與滾輪式機構的仿生獸，並接力使作品直線前進，到達終點所需時間最短為優勝；國中組需製作一座橋樑與運輸裝置，並在3分鐘內操作運輸裝置，完成排除巨石、運送物資等任務。

連江縣立東引國中小此次派出國中2隊、國小1隊，共10位同學參賽，但海上交通船的新台馬輪卻因天候不佳停航多日。為趕上比賽，同學們昨天就搭乘直升機抵達南竿。國中部的林同學說，花了1個多月準備，比賽過程很辛苦，表現不如預期但已經盡力。

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但在聽到明天得搭俗稱「小白船」的小噸位交通船回東引，學生們不約而同露出害怕表情，紛紛說冬天風浪大，小白船抗浪程度不如新台馬輪，搖晃起來很可怕，也有人直搖頭說「不想面對，我沒帶暈船藥」。

教育處指出，比賽結果國小組由北竿的塘岐國小A組得到特優、莒光敬恆國中小、塘岐國小B組為優等獎，最佳造型獎則是中正國中小A、B組獲得。國中組特優為中正國中小B組，優等則是中山國中B組、東引國中小B組。而獲國中組優等、特優的3隊，將代表連江縣參加全國賽。（編輯：林恕暉）1140104

連江縣科技教育創意實作競賽4日在南竿鄉舉行，分國小組與國中組，國小組參賽學生發揮創意，不僅比誰做的仿生獸跑得快，更要比造型。圖為國小組最佳造型獎得主中正國中小學生作品。中央社記者潘欣彤攝 114年1月4日