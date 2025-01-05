加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中國霾害污染物襲台 未來一週空氣品質多亮橘燈

2025/1/5 14:51（1/5 15:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為自象山遠眺台北101大樓方向，天空一片灰濛濛。（中央社檔案照片）
圖為自象山遠眺台北101大樓方向，天空一片灰濛濛。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北5日電）環境部表示，中國上海至山東一帶今天有霾害現象，污染物持續累積，預計未來一週將有2波境外污染物影響台灣，而彰化至雲嘉南易有揚塵，各地空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部今天發布新聞稿指出，明天境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，預估各地空氣品質為普通至橘色提醒（對敏感族群不健康）；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，預估空氣品質多為橘色提醒。

環境部強調，2波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部說明，今天中國上海至山東一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約100至180微克/立方公尺，污染物將持續累積，預估明天隨冷氣團南下，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至50微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環境部表示，7日午後起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。（編輯：張雅淨）1140105

延伸閱讀
吳德榮：未來10天冷空氣盤據 防10度以下低溫天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳113年空氣品質監測 良好及普通等級合計占比94%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：