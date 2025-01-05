中國霾害污染物襲台 未來一週空氣品質多亮橘燈

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部表示，中國上海至山東一帶今天有霾害現象，污染物持續累積，預計未來一週將有2波境外污染物影響台灣，而彰化至雲嘉南易有揚塵，各地空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部今天發布新聞稿指出，明天境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，預估各地空氣品質為普通至橘色提醒（對敏感族群不健康）；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，預估空氣品質多為橘色提醒。

環境部強調，2波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部說明，今天中國上海至山東一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約100至180微克/立方公尺，污染物將持續累積，預估明天隨冷氣團南下，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至50微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

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環境部表示，7日午後起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。（編輯：張雅淨）1140105