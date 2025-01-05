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吳德榮：未來10天冷空氣盤據 防10度以下低溫

2025/1/5 08:38（1/5 08:44 更新）
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圖為台北市信義區民眾穿著保暖外套並戴上帽子保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來10天冷空氣一波接一波，雖未達寒流條件，但盤據時間長，感覺更冷，部分平地清晨頻繁出現攝氏10度以下；9日晚至12日清晨濕冷，高山有機會降雪。

根據交通部中央氣象署網站，今天平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨氣溫略升，「輻射冷卻」仍帶來低溫，各地區平地最低氣溫約在13至14度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天「東北季風」減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫再升；傍晚鋒面快速抵達，北、東部及山區變天，轉有局部短暫雨，氣溫下降。

吳德榮指出，最新模式模擬，明天鋒面掠過、乾冷空氣南下，北、東部及山區短暫雨後轉晴，早晚很冷；7日各地晴冷。明天、7日乾冷空氣及「夜間輻射冷卻」加成，清晨及夜晚的最低氣溫，以符合「大陸冷氣團」的機率較高，部分平地清晨最低氣溫降至10度以下。

吳德榮提到，8、9日冷空氣持續影響、早晚氣溫低，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨；9日晚至12日清晨，冷空氣再增強、氣溫再降，北、東部明顯降雨、非常濕冷，高山有降雪機率，歐、美模式皆顯示，再增強的冷空氣，有達「強烈大陸冷氣團」的機率。

吳德榮表示，12日白天起轉乾冷，夜間有「輻射冷卻」加成，13、14日早晚氣溫仍非常低。（編輯：管中維）1140105

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吳德榮
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