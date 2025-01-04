冷氣團6日南下先乾後溼 連5天低溫探10度以下

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象署今天預報，6日有大陸冷氣團南下，將影響到10日，前期乾冷、後期溼冷，局部地區可能有攝氏10度以下低溫。

氣象署指出，今天白天氣溫稍回升，明天各地早晚仍涼，6日大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，這波冷空氣前期偏乾、後期偏溼，7日、8日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，9日、10日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，這波冷氣團將從6日影響到10日，西半部及東北部低溫11到14度，局部近山區或河谷有機會達10度以下，東部及東南部低溫約15度，高溫部分，北部及東北部16到18度，其他地區20到23度；澎湖14到18度、金門10到18度、馬祖9到15度。

氣象署預測，11到13日，台灣持續受冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；不過，氣象署說，後期冷空氣強度的預報不確定性較大。

氣象署指出，近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，5日至6日清晨，中部以北及9日、10日，北部3000公尺以上高山有降雪的機會。（編輯：李亨山）1140104