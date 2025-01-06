高教工會：7成大學未訂職場霸凌申訴處理期限

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（中央社記者許秩維台北6日電）去年勞動部霸凌案引發外界關注，高教工會盤點教職員最多的30所大學，發現9成在職場不法侵害的處理或調查過程缺乏制度性規範，7成未訂出明確處理期限，呼籲立即改革。

台灣高等教育產業工會今天舉行「大專職場遭不法侵害、霸凌，各校防制混亂」記者會，針對大專教職員人數最多的30所學校（17所公立大學、13所私立大學），檢視和比較這些學校制定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。

高教工會新聞稿指出，去年11月勞動部勞動力發展署有員工因長期遭主管霸淩而輕生，引發社會對職場上的霸淩或遭受不法侵害等現象高度關注；高教工會也接獲許多大專教職員反映，各校在防制、調查與處理職場霸淩等制度上的不足。

檢視大專教職員人數最多的30校後，高教工會發現，當疑似遭不法侵害的教職員正式通報或申訴後，有7成學校沒有明確訂出處理期限；在職場不法侵害防制計畫中，9成學校對處理或調查過程嚴重缺乏明確制度性規範，部分學校防制計畫甚至簡陋到幾乎照抄勞動部指引。

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高教工會提到，這30校在職場不法侵害防制計畫中，皆無明確要求疑似遭到職場霸淩或不法侵害的受害教職員工通報或申訴後，應比照性騷擾防治模式，進行適當糾正補救措施（如立即隔離），可能導致受害教職員在通報或申訴後，仍須與加害者處於同一職場空間，甚至繼續受其指揮監督。

為保障大專教職員權益，高教工會提出3項改革主張，呼籲各校針對職場霸淩或不法侵害的調查處理程序，應明確化規範；受害者通報申訴後，校方須採取有效的糾正與補救措施，以避免侵害繼續；同時建立校外再申訴救濟管道，當教職員對校內調查、處理結果不服時，應由教育部或勞動部直接設置受理再申訴救濟的管道。（編輯：管中維）1140106