跨國集團快樂蜂併購雙月 維持經營自主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）跨國餐飲集團快樂蜂透過子公司迷客夏國際，在今天完成獲得米其林必比登推介的雙月食品社併購，未來將取得過半股份，但雙月仍保有完整經營自主權。

雙月食品社連續7年獲得米其林必比登推介，深受許多民眾喜愛，雙月食品社今天發布新聞稿表示，跨國餐飲集團快樂蜂已完成併購，將取得過半股份。

雙月指出，營收連年雙位數成長，去年年增超過30%，展店方面除台灣13家門市外，去年也首度跨足海外，在新加坡開設首間海外門市。

雙月表示，今年除了台灣展店動作積極外，海外的新加坡也將再開4家門市，並將借助集團國際展店資源與經驗，進入泰國、香港及日本市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雙月社長賴永晟表示，這次合作是3強聯手，快樂蜂與迷客夏的市場資源和經營經驗，將成為雙月邁向國際的最佳夥伴，也盼藉由合作，讓全世界感受台灣飲食文化魅力。

迷客夏總經理黃士瑋指出，這次攜手不僅宣示迷客夏跨足餐廳領域，並將透過持續提升的企業影響力，為餐飲業創造豐富場景與顧客消費體驗。雙月在餐廳經營的成功和美食專業，將為全球發展帶來強勁的新動能。（編輯：張雅淨）1140106