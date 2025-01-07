55688增上千生活服務 按摩受歡迎、還有遊戲代打

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）55688集團近幾年積極將服務從叫車拓展到其他生活層面，去年完成與PRO360達人網異業合作，最近新APP上線，推出上千項找專家服務，其中按摩極受歡迎，連遊戲代打都提供。

55688集團上午舉行記者會，推出全新「找專家」APP，除55688平台原本就有的衣物送洗、居家清潔、代駕與即時快遞，新增上千種五花八門生活服務，包括家電維修、按摩、寵物保母、瑜珈、跑腿、遊戲代打或木雕維修等。

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55688集團執行長林念臻說，與PRO360達人網異業結盟，希望透過系統串接，讓消費者快速找到信礜良好的專業人員，節省時間和精力。

PRO360達人網董事長李倫家說，PRO360達人網每月接受上萬件客戶需求，平台累積超過20萬專職或斜槓達人駐站，成為許多人創業及兼差來源，與55688集團合作，專家達人們可有更多接案來源。（編輯：李明宗）1140107