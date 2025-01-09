非法旅宿減少184家 北市日租套房減100家最多

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（中央社記者余曉涵台北9日電）交通部觀光署公布去年各縣市稽查旅館和民宿狀況，其中非法旅宿（旅館加民宿）較112年減少184家，以台北市減少100家日租套房最多。

觀光署日前公布去年各縣市稽查旅館和民宿狀況，旅館方面，去年合法旅館3310家，較112年同期減少8家。觀光署表示，變動不大，是個別業者經營考量進退場導致。

非法旅館部分，觀光署指出，全台共985家，較112年同期減少154家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少100家為最多。

根據統計，非法旅館最多的縣市為台北市，其次是台中市及宜蘭縣。觀光署指出，去年非法旅館共裁罰946次，罰鍰總金額新台幣1億368萬元，裁罰前3名縣市為台中市、台南市及台北市。

民宿方面，去年合法民宿有1萬2144家，較112年同期增加679家，顯示民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

觀光署表示，非法民宿去年共列管584家，較112年同期減少30家，主因是地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，最多的是台東縣增加23家、花蓮縣減少31家。

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根據統計，非法民宿最多的縣市為屏東縣有149家，其次是南投縣126家，台東縣有84家排名第3。

觀光署指出，民宿方面去年共裁罰543次，罰鍰總金額為2610萬元，前3名縣市為屏東縣、花蓮縣及宜蘭縣。（編輯：管中維）1140109