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師大附中校長遴選開跑 預計8月1日上任

2025/1/9 14:54
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（中央社記者許秩維台北9日電）台灣師範大學今天表示，師大附中即日起啟動第15任校長遴選，任期自今年8月1日起，歡迎社會各界推薦符合資格、具備卓越領導能力及教育熱忱的優秀人選。

台師大於學校官網公告，台灣師範大學附屬高中自民國36年創校至今，作育無數英才，校友遍及海內外，是國內頗負盛名且校史悠久的完全中學，除了優質師資與完善教學設備，更廣為人知的是自由學風與適性發展的教學特色。

師大附中現任校長王淑麗，於2017年8月1日上任，是師大附中創校以來首名女校長。根據師大附中校長遴選聘任及連任辦法規定，校長任期1任為4年，可連任1次，已連任過1次的王淑麗，任期將於今年7月31日屆滿。

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台師大提到，根據師大附中第15任校長遴選委員會公告，即日起至2月24日公開徵求校長候選人，歡迎各界推薦符合資格、具備卓越領導能力及教育熱忱的優秀人選，帶領附中持續邁向卓越，並與全體師生共創獨一無二的「附中記憶」。

根據台師大資料，師大附中第15任校長任期為114年8月1日至118年7月31日，候選人應參加治校理念說明會並接受遴委會面談；參加遴選者，不得有請託關說、從事競選或委請他人助選等情況，經遴委會查明屬實者，撤銷其資格。（編輯：管中維）1140109

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