生理食鹽水廠永豐復工 衛福部：夠用到農曆年後

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）輸液大廠永豐化工去年因嚴重違規暫停生產。衛福部次長林靜儀今晚表示，除其他廠商增產，永豐已恢復生產，且專案進口庫存仍有約數十萬袋，足以供應醫療院所到農曆年後。

永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，去年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，當時衛生福利部食品藥物管理署預估，生理食鹽水供應將一路短缺到年底，以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

隨永豐陸續改善缺失，去年9月、12月分別恢復製造2公升蒸餾水、軟袋裝生理食鹽水注射液及沖洗液等品項。

林靜儀今天晚間在臉書（Facebook）發文表示，目前永豐已完全恢復生產，且其他藥廠也依舊在生產，加上專案進口生理食鹽水尚有數十萬袋庫存，因應農曆年過年貨運休息，食藥署已預估醫院需求量，並確保供應無虞。

林靜儀接受媒體電訪說明，近期僅有1家醫院提出短缺需求，已立即調貨供應，短缺主因是生理食鹽水的外包裝軟袋連國外都在搶，所以最近比較吃緊，預估下週就會恢復正常。

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她再次說明，從去年5月到12月，原來沒生產的永豐已恢復，其他廠商的產量也增加，加上專案進口庫存量，預估可供應到農曆年後。

食藥署副署長王德原補充，近期生理食鹽水供應情形，因適逢春節連假，各醫院備藥增加，國內合格廠商已增加生產，但受到生產及運送排程影響，以致部分供貨時程拉長，藥廠仍陸續供應中，如有收到醫療機構通報，會立即由專人聯繫，協調廠商優先供應。（編輯：張銘坤）1140109