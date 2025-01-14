台科大開「專利檢索」課 助掌握技術趨勢及產業情報

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（中央社記者許秩維台北14日電）台科大開設「專利檢索與分析實務」課程，幫助學生熟練專利資料庫的操作技巧，從中挖掘技術趨勢與產業情報，有助於分析企業的技術布局與市場策略。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，在知識經濟時代，專利檢索與分析已成為不可或缺的技能，專利檢索與分析的實用性不侷限於學術研究，也在產業分析與市場策略中扮演關鍵角色，能協助分析企業技術布局與市場策略。

為讓學生具備解讀與應用專利文獻的能力，台科大開設「專利檢索與分析實務」課程，透過問題解決方案的教學方式，幫助學生熟練專利資料庫操作技巧，從中挖掘技術趨勢與產業情報，獲教育部教學實踐計畫績優肯定。

台科大專利研究所教授耿筠表示，專利文獻是一種龐大且客觀的資料來源，1年約新增350萬到400萬份專利文獻，透過文獻可最直接且客觀觀察全球技術趨勢，專利文獻不僅記載技術創新詳細資訊，也是企業技術布局重要指標。

耿筠提到，專利文獻表面看似簡單，但含有大量專業術語與法律結構，初學者往往容易誤讀，因此他設計3週共9小時基礎訓練，幫助學生熟悉專利文獻的法律與技術內容格式，理解基本結構後，檢索與分析就不再是毫無頭緒的過程。

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「專利檢索與分析實務」課程涵蓋基礎到實作的設計，全面提升學生專利分析能力，並採多樣化案例練習，例如以自行車坐墊為例，向學生解釋專利申請的創新特性；耿筠說明，這樣的案例簡單易懂，有助學生快速掌握專利核心概念，避免停留在抽象理論層面。

專利檢索與分析課程還介紹多種專利資料庫使用方法，包括美國、歐洲及台灣的全球專利資訊檢索系統；耿筠指出，這些免費資料庫是學生觀察技術趨勢的重要工具，可多利用這些工具來了解世界專利技術發展趨勢。（編輯：陳仁華）1140114