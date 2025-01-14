春節採買高峰豬價微揚 農業部：盡力維持合理價

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）春節採買高峰期到，近1個月來全台毛豬交易均價每公斤從新台幣96元往上攀升。農業部長陳駿季今天表示，每天會看批發價格調度毛豬屠宰量，盡量維持在100元以下合理區間。

春節前2週是採買高峰期，農業部官網全台毛豬交易行情顯示，最近30天內，從每公斤96元以上緩步攀升，今年1月以來主要落在97到99元區間。

陳駿季接受媒體聯訪指出，全台毛豬交易均價的浮動，現在區間在每公斤98、97、99元，基本上農業部一定會確保量的供應足夠。

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陳駿季並說，每天會看批發價格調度毛豬屠宰量，讓過年前有更多豬進到屠宰場增加供應，這樣價格就會平穩，盡量讓價格維持每公斤95到100元以下的合理區間，讓民眾購買時不會有太大負擔。

另外，農業部表示，由於去年整體豬肉進口量比112年少，因此加工業者也會轉向採購國產豬肉。根據財政部關務署相關資料顯示，113年進口量近8萬公噸，比112年的9.5萬多公噸少。（編輯：郭諭儒）1140114