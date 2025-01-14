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桃機1/20進旅運高峰 估2/2年初五運量近15萬人次

2025/1/14 18:20
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）農曆春節即將來臨，桃園國際機場公司今天表示，預估1月20日即開始進入旅運高峰期，春節連假期間的2月2日、大年初五，也就是上班日前一天旅運量最高，約近15萬人次。

桃機公司今天發布新聞稿，今年春節疏運期間為1月24日至2月3日，共11天，疏運期間增加客運包機14架次、加班機103架次，總運量逾159萬人次。

桃機公司說，9天的農曆春節假期於1月25日開始，根據航班運量預報系統顯示，桃園機場自1月20日寒假起即開始進入旅運高峰期，尖峰日包括1月23日、1月25日、1月26日、1月28日（除夕）、1月30日（初二）、2月1日（初四）及2月2日（初五），每天運量預估均超過14.5萬人次，其中上班日前一天、2月2日為最高，預估約近15萬人次，整體春節期間每日平均運量為14.2萬人次，較去年成長約10%。

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桃機公司提醒，假期開始階段出境人潮較多，收假前則以入境旅客為主，桃園機場出境尖峰時段為每天上午7至9時、下午2至3時及深夜11時至12時，入境尖峰時段為每天清晨5時、下午1至5時及晚間8至10時。

桃機公司提醒旅客，航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。（編輯：陳政偉）1140114

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