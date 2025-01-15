食藥署長莊聲宏屆齡退休 副署長林金富暫代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）衛福部食品藥物管理署長莊聲宏明天起屆齡退休，將返校園任職；衛福部長邱泰源表示，將由現任副署長林金富暫代署長一職，否認署長人選難產，強調一定找到最適當人才。

莊聲宏去年7月1日接任食藥署長，當時外界擔心莊聲宏半年後將面對屆齡退休，邱泰源曾說，以莊聲宏的能力1天能當3天來用，相信可帶來很多貢獻。莊聲宏以保護人民在食品、藥品、化粧品與醫材的安全性為願景，盼促進人民健康，任職署長期間最大挑戰就是輸液供應吃緊議題。

透過 Google News 追蹤中央社

莊聲宏明天起正式屆齡退休，邱泰源上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會議，繼續審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於衛生福利部主管預算，會前接受媒體聯訪被問到食藥署長人事，他強調並非人選難產，「我們一定要找到最適當的」，將暫時由副署長林金富代理。

莊聲宏今天最後一天以食藥署長身分出席立法院社會福利及衛生環境委員會議，莊聲宏證實明天起正式屆齡退休；接任食藥署長前，莊聲宏為中國醫藥大學藥學院院長，被問到卸任署長職後未來生涯規劃，他笑著說，打算要回到校園繼續服務。（編輯：陳仁華）1140115