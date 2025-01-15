國道服務區祭發票抽獎 月抽6000元禮券

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（中央社記者余曉涵台北15日電）高公局今天宣布，即日起到6月15日推出發票登錄月月抽6000元禮券，只要民眾在活動期間於15個國道服務區消費就可持發票登錄，發票金額不限，登錄越多中獎機會越高。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，國道服務區近年在硬體設備及公共服務呈現創新風貌，除了休息休憩外，更具好好吃、好好買、好好玩的多元特色。

高公局說，為推廣服務區及回饋用路人，只要在活動期間到高速公路沿途的15個國道服務區消費，持該期發票於登錄期間內至活動網站完成登錄發票流程，即可參加抽獎，每月抽出1名新台幣6000元、10名600元等值好禮，包含超商禮券、中油禮物卡等。

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高公局表示，共有5次抽獎機會，發票金額不限，且登錄愈多、中獎機會愈多。

另外，高公局說，1月18日下午2時至5時，古坑服務區舉辦「開車上國道，開運好過年」活動，現場發送限定「平安伴路行發財金」，參加「新春吉祥互動遊戲抽獎活動」，有機會抱回頭獎「滿載而歸6000元」、二獎「路路暢通600元」（10名）及許多好禮。（編輯：方沛清）1140115