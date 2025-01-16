北榮重粒子基礎生物研究 台美合作攻克難治腫瘤

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）北榮與梅約醫學中心正式展開重粒子基礎生物研究，台美成立聯合辦公室，共同研究攻克難治腫瘤，如胰臟癌、肝癌、肺癌與骨骼肌肉腫瘤等重粒子治療，盼人們不再聞「癌」色變。

美國佛羅里達州梅約醫學中心今天為台北榮總重粒子癌症治療中心實驗室共同揭牌，正式進行重粒子醫療基礎研究，北榮院長陳威明今天透過新聞稿表示，台美醫療合作再邁出關鍵的一大步，雙方強強聯手，進一步提升台灣癌症治療的能量，共創雙贏。

陳威明說，北榮重粒子中心2023年5月15日啟用，擁有優秀放射治療團隊及尖端重粒子設備，至今有將近420人正在治療或已完成重粒子治療，美國梅約醫學中心佛羅里達院區將設置全美首座重粒子中心，在癌症治療等各方面的經驗與成果更是世界先驅。

台北榮總重粒子癌症治療中心在世界粒子治療合作組織（PTCOG）網站上為全世界第14座運轉中重粒子中心。北榮副院長李偉強告訴中央社記者，美國梅約醫院研究人員正式派駐北榮，進行重粒子基礎生物研究實驗，研究目的是了解碳離子放射治療對癌細胞分子途徑影響。

李偉強說，未來研究重點是胰臟癌、攝護腺癌、肝癌、肺癌、骨骼肌肉腫瘤等困難治療腫瘤，雙方合作將共同發表研究結果。重粒子癌症治療是非常新穎的模式，連美國境內都還沒有重粒子中心，這次來訪北榮重點任務是進行細胞實驗量測深度及輸出射束參數驗證。

另外，國家生技醫療產業策進會今天舉行第27屆「國家生技醫療品質獎SNQ」頒獎典禮，台北榮總榮獲2銀1銅佳績，胰臟癌治療新模式獲醫院特色醫療組銀獎（金獎從缺）。

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北榮率先引進重粒子治癌技術，針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，化療合併重粒子治療可以使腫瘤縮小。從而實現腫瘤完全切除乾淨，是目前世界上完成這項不可能的任務最多的醫院，整體治療滿意度達100%。

其中化學治療合併重粒子治療使得手術能完全切除乾淨的多型性治療，已成為胰臟「癌王」剋星，改寫胰臟癌治療新歷史，使人們不再聞「癌王」色變。（編輯：陳政偉）1140116