印度孤兒咖啡館創辦人故事勵志 盼在台灣出中文版

（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）曾是印度街頭孤兒的阿敏謝赫（Amin Sheikh），在孟買創辦僱用孤兒的咖啡館，故事感動許多人，自傳被翻成10種語言。他日前到羅馬演講時接受中央社訪問表示，盼書籍未來也能譯為中文，在台灣傳遞善的力量。

「你相信世上有天使嗎？」已走訪全球多國、發表過數千場演講的阿敏謝赫，常在開場時如此詢問聽眾。他表示，生長在富裕環境的人往往很難理解，對於活在社會底層的貧童，每雙伸出的援手都像天使，即使微小而不經意的善意，都可能為別人生命創造奇蹟。

阿敏謝赫自傳「你造就了今日的我」（I AM BECAUSE OF YOU）被翻譯成英文、西文、法文、德文、日文等，近日首度推出義文版。他日前應邀到羅馬美國學校（AOSR）等多個機構巡講，並將售書所得用來幫助印度街童，盼更多人和他一樣獲得翻轉人生機會。

阿敏謝赫描述，他的童年回憶僅有貧苦、虐待和在街頭求生存，他生父酗酒成性，母親再嫁給會家暴的繼父，他5歲開始被迫去茶水攤打工，稍有犯錯就會被老闆揍，有次他外送打破整疊茶杯，他嚇壞了，因為回家或回店鋪都會挨打，於是開始流浪孟買（Mumbai）街頭。

阿敏謝赫說，印度街頭有成千上萬流浪兒童，他逃到火車站，看見很多小孩在乞討或撿垃圾吃，他因想念母親而哭泣，第一晚就有人過來強暴了他，隨後每晚都發生這種悲劇，過了6個月他終於學會自我保護，「我會打破侵犯者的頭，當時為了求生，叫我殺人也不是問題。」

阿敏謝赫表示，他在街頭過了3年流浪生活，「街童沒有任何玩具，我們每天都在玩真實生存遊戲。」他8歲時，6歲妹妹逃家來找他，他以為自己可以保護妹妹，沒想到第一晚就有黑道擄走妹妹，要把她賣到妓院，幸好一位計程車司機幫妹妹逃脫，「這位司機是我們的天使。」

不久後，阿敏謝赫在街頭遇到一位在孤兒院工作的耶穌會修女，他見對方靠近，立刻丟石頭威脅「滾開，再過來就殺了妳」。修女沒有離開，每天花幾小時說服阿敏謝赫與朋友跟她去孤兒院，「這位修女是我的天使，我在孤兒院度過的10年，改變了我人生的價值觀。」

阿敏謝赫說，妹妹在孤兒院神父的支持下完成大學學業，這對印度貧苦女性是很難得機會，「她成了護士而非妓女，目前已跟著無國界醫生組織工作17年。」

神父介紹阿敏謝赫幫一位知名藝術家幫傭，他因此有機會接觸來自歐美各地人士，他開始自創旅行社兼差當導遊。2003年，這位藝術家送他一份耶誕大禮，帶他去一直憧憬的西班牙巴塞隆納（Barcelona）旅遊，他看見那裡沒有滿街貧童，讓他夢想為印度孤兒開創不同人生。

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阿敏謝赫決定以自身經歷激勵貧童，創立「孟買到巴塞隆納圖書館咖啡」（Bombay to Barcelona Library Cafe ），起初他為籌資煩惱，一位西班牙女醫生告訴他「故事的力量」，這位醫生靠寫書分享當地醫療缺乏的情況，幫助印度、尼泊爾蓋了2座醫院。

阿敏謝赫說，他從前在街頭乞討，現在乞求別人傾聽印度貧童的故事，剛開始四處碰壁，經過6年多持續努力，自傳已譯成10種語言，咖啡店也幫助許多貧童扭轉人生。他笑稱，即使只是分享一塊麵包，人人都可能當別人生命中的天使，「先做份內該做的，再做能辦到的，最後你會發現正在實現不可能的任務。」（編輯：陳慧萍）1140117