下週汽柴油估各漲3、2角 95無鉛每公升重返31元

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（中央社記者曾智怡台北17日電）美國對俄國石油產業實施嚴厲制裁，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估20日凌晨零時起，汽、柴油每公升調漲新台幣0.3元、0.2元。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升28.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶82.76美元，較上週每桶77.36美元上漲5.4美元；新台幣兌美元匯率為33.021元，較上週32.878元貶值0.143元。

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依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲3.0元，柴油調漲3.1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估20日凌晨零時起，汽、柴油實際調漲0.3元、0.2元。（編輯：楊蘭軒）1140117