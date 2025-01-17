在宅急症照護將擴大適用 颱風假日出勤護理費增

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（中央社記者曾以寧台北17日電）在宅急症照護試辦計畫去年7月起上路，健保署今天表示，去年全台共收案1300名患者，今年起遇颱風假護理費增50%、國定假日增20%，並可望擴大適用其他安寧常見急性狀況。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良出席北醫大體系攜手健保署推動「在宅住院」記者會，他致詞表示，台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上人口將跨過20%門檻；統計顯示，約15%高齡長者會失能，造成就醫困難，其中失能長者住院主要原因，分別為泌尿道發炎、肺炎以及軟組織感染3項，總占比達80%。

石崇良說，其實這些常見感染問題，治療多是用抗生素控制病情，相對單純且標準化，為減少老人家動輒到醫院住院，造成家屬生活大亂，自去年7月起搭配遠距科技醫療，啟動在宅急症照護試辦計畫，讓患者「在家住院」，全台700多個團隊、近4000名醫護人員投入社區，累計至去年底，共治療1300名患者。

石崇良表示，今年將繼續擴大這項計畫，編列更多預算；除了原來模式外會擴大適用對象，並提高相關給付。

給付部分，石崇良於會後接受媒體聯訪說明，去年遭遇多次颱風，護理人員依然堅守崗位，因此今年1月1日起，在颱風假期間出勤，每日護理費增加50%，假日出勤則增加20%，以感謝護理人員辛勞。

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此外，原訂各疾病目標照護天數及上限天數，肺炎為9到14天，尿路感染為7到9天，軟組織為6到8天，石崇良表示，也將調整，肺炎改為10到14天，軟組織則調整為7到9天，與尿路感染相同。

擴大適用對象部分，石崇良說，現在安寧病人若發生急性感染，可適用在宅急症照護，不過患者也常遇電解質不平衡等其他常見急性狀況，導致居家或共照的患者、家屬要跑醫院，因此目前正在討論，盼進一步將安寧患者常見急性狀況納入在宅急症照護適應症。相關計畫預計年後公布，最快將於第2季上路。（編輯：管中維）1140117