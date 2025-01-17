苗栗婦B肝帶原者未定期追蹤 不適就醫確診肝癌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）一名73歲王姓婦人有B肝帶原卻從未定期追蹤，直到近期出現嘔吐及皮膚黃疸等症狀就醫，已是肝癌第二期。醫師提醒，B型肝炎帶原者應定期追蹤檢查，才能早期發現治療。

苗栗縣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱今天表示，王姓老婦除了嘔吐及皮膚黃疸外，還出現食慾下降、皮膚搔癢等症狀，體重更減輕3公斤，經腹部超音波檢查，發現她肝右葉有1顆10公分大的腫瘤，再以腹部電腦斷層掃描，確診為肝細胞癌第二期，且腫瘤已壓迫到肝內膽管。

李斯凱表示，B型肝炎是由B型肝炎病毒所引起的肝臟疾病，具有高度傳染性，可在人體外存活至少7天，在這段期間內仍具有傳染力。

他說，B型肝炎主要傳染途徑除了母嬰垂直傳染，還有血液接觸傳染，像是共用針具、接觸被污染的醫療器材、未經消毒的器具進行穿耳紋身等；以及體液傳染，包括性行為接觸、開放性傷口的體液接觸、與感染者共用牙刷、刮鬍刀個人衛生用品等。

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李斯凱指出，台灣約有300萬名B型肝炎帶原者，且成年人中大約每5人就有1人帶原，比例約15%至20%之間，驗出B型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）呈陽性，並不能直接判定肝臟受損程度，必須定期追蹤檢查，透過早期發現、早期治療，才能預防嚴重併發症的發生。

他表示，這名婦人接受體內引流治療，並進行肝臟切除手術後恢復良好，目前持續於門診追蹤。（編輯：戴光育）1140117