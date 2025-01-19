業者憂檳榔專法衝擊 衛福部：非禁產業輔導優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，業者認為檳榔業者未來營業須向主管機關登錄對產業衝擊最大。衛福部今天澄清，草案以減少健康危害為目的，非禁產業，以輔導優先。

衛生福利部日前預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，草案明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者未來營業須向主管機關登錄，檳榔業者販賣檳榔及其原料，應符合衛生安全及品質標準等，將於2月17日預告期滿，期間可陳述意見。

有檳榔業者認為，草案中規定「檳榔業者未來營業須向主管機關登錄」對產業衝擊最大，目前街道上林立的檳榔攤在政府對檳榔產業不鼓勵、不輔導、不禁止的「3不政策下」，不用登記，未來要符合相當法規取得營業許可將很困難，相對影響到上游的檳榔、荖葉產業。

衛福部口腔健康司長張雍敏今天接受媒體聯訪時表示，「檳榔健康危害防制法」草案在去年12月公布後，陸續收到非常多建議，絕對不是要禁止這個產業，強調草案是以減少健康危害為目的，比照菸害防制法，僅禁止供應未成年人、孕婦。

另外，教育、醫療等公家機關則是不可吃檳榔的場所。原先公布的「禁檳場所」還有大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站及旅客等候室等。張雍敏表示，因為預告期間收到非常多意見，這部分可能還需再研議，目前規劃回歸公共衛生管理方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考量檳榔業者實務現況，張雍敏表示，未來將朝向以輔導為優先，衛福部將會同農業部等相關部會，共同就行銷、場所宣導等研擬輔導規定；至於原料部分，比照作物管理，進入市場後則採取其他後市場管理。衛福部近期將邀請相關團體進行溝通。

張雍敏指出，檳榔是國際癌症研究總署證實第一類致癌物，不含任何添加物的檳榔子也會致癌。檳榔是台灣民眾罹患口腔癌主因，監察院也對行政院提出糾正案進行質問，要求對檳榔健康危害管理提出專法，草案尚在預告階段，預告結束後將參酌各界意見納入條文研修方向。（編輯：張雅淨）1140119