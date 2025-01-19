20日轉乾日夜溫差大 新北竹苗清晨探10度

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）氣象署表示，今晚到明晨，新北市、新竹縣、苗栗縣防攝氏10度以下低溫；明天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，日夜溫差大，明顯轉乾，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

中央氣象署表示，今天入夜至明天清晨，北部局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機會，包括新北市、新竹縣、苗栗縣3縣市。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天下半天中層雲系遠離，降雨逐漸減少，20日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，穩定天氣將持續到21日。

到了22日、23日，張竣堯表示，因大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升，但幅度較小，各地早晚天氣仍涼，尤其西半部日夜溫差大，且因中層水氣通過，東半部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預估20日至23日的各地溫度，北部及東北部13到22度，中部12到25度，南部14到25度，花東16到22度；澎湖16到19度，金門12到19度，馬祖11到16度。

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24日起至25日天氣將再變化，隨東北季風再增強，張竣堯說明，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；這波東北季風水氣較多，並有一些中層雲系，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

春節假期自1月25日至2月2日共9天，氣象署預測，26日至28日（除夕）將有另一波更強的冷空氣南下及影響，各地天氣明顯轉冷；26日、27日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，28日東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：張雅淨）1140119