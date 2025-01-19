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吳德榮：小年夜寒流南下 除夕初一極乾冷

2025/1/19 09:37（1/19 09:58 更新）
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圖為台北市中正區街頭民眾穿上厚外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天表示，大陸冷氣團持續減弱，氣溫回升；27日小年夜寒流南下，28日、29日（除夕、初一）極乾冷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸冷氣團續減弱。上半天受中層雲影響，各地雲量多，中部以北、南部近山區有局部短暫雨；下半天中層雲東移，西半部轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。白天氣溫微涼至舒適，早晚偏冷。

吳德榮表示，最新歐洲模擬，20日、21日各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼、日夜溫差大。

吳德榮指出，22日至24日結構鬆散的中層雲系、從南方向北移動，各地雲量增多，偶有局部、少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼。25日、26日東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨，氣溫略降。

依據最新歐洲模擬預測，吳德榮表示，27日小年夜強冷空氣南下，氣溫驟降，當晚北台部分平地已降至10度以下，也有觸及寒流定義的機率，28日、29日（除夕、年初一）受乾冷的寒流影響，30日年初二起減弱、氣溫回升。

吳德榮指出，最新美國模擬，在抵達時間上雖早了1天，但強度上也已調得與歐洲模擬相近；顯示這波「強冷空氣」為入冬首波「寒流」的機率又提高一些。

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不過，吳德榮指出，終究是末期的模擬，有理論限制所產生的不確定性，各國模式將持續調整，須繼續觀察。

依據交通部中央氣象署未來10天天氣預報，今天起至21日受東北季風影響，各地早晚天氣偏涼；22日至23日東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；24日到25日東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚也涼；26日至28日除夕另一波更強的冷空氣南下及影響，各地天氣明顯轉冷。（編輯：管中維）1140119

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