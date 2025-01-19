境外污染物影響 20日起連2天空氣品質橘燈多

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）環境部空氣品質監測網顯示，受東北風挾帶境外污染物影響，預測20日北部、高屏及馬祖、金門的空氣品質為橘色提醒等級，21日整個西半部及馬祖、金門、澎湖都是橘色提醒等級。

環境部指出，監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天高壓出海至高壓迴流，環境風場為偏東風至東北風，西半部擴散條件稍差，污染物易累積；夜晚中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

環境部預測，竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為普通等級；高屏空品區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

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環境部表示，20日東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；預測北部、高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級。

環境部預測，21日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為橘色提醒等級；馬祖短時間可能達到對所有族群不健康的紅色警示等級。（編輯：管中維）1140119