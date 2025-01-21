陳時中：報復性刪預算 健康投資恐更拮据

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛福部業務費用等預算可能遭砍，曾任衛福部長的行政院政務委員陳時中今天說，刪掉如此多預算已超過政黨競爭範疇，「是報復性的」，健康投資恐更拮据，應給政院調配留用空間。

陳時中出席台大醫院活動，會前接受媒體聯訪時，被問到中央政府114年總預算提案刪減數創新高，對於「健康台灣」目標的影響。他說，需要照顧的人那麼多，與社福、醫療有關的預算永遠都是不夠，如癌症治療新藥永遠不夠、細胞治療與再生治療等領域經費也不夠。

陳時中提到，隨著老年人口增加、少子女化等，健保總額開始不夠，健保點值難以達到醫療界希望的1點1元等。過去不斷討論到台灣在健康的投資已經非常不夠，如今預算再砍，一定會影響台灣民眾健康，未來衛福部、健保署等須發揮最大智慧，在拮据的預算，發揮最大貢獻。

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陳時中認為，政黨競爭在民主國家無可厚非，刪掉如此多預算已超過政黨競爭範疇，「是報復性的」，相信立委會思考到國家未來，刪掉這麼多國家預算調配會非常辛苦，如果要砍這麼多預算，應該更放寬行政院可以有更多空間去調配，但現在卻連調配都不允許留用。

陳時中說，如果立法院立法委員真的評估國家總預算是夠的，希望行政院發揮更大效率，在有限經費內，為國家做更多事情，應該讓行政院有更多空間留用，讓行政效率最高化，以利符合民眾期待。（編輯：管中維）1140121