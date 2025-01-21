故宮南院新春巨獻大美不言特展 1/23嘉義登場

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）在故宮北院3個月內締造近49萬參觀人次「大美不言」典藏精粹特展，23日起在南院登場，故宮院長蕭宗煌在今天記者會表示，展覽呈現故宮國際策展高度與能量，更是合作里程碑。

國立故宮博物院南院今天發布新聞稿指出，「大美不言」特展由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶聯合策展，匯聚東西文化與工藝精粹。

國立故宮博物院長蕭宗煌致詞表示，這是歷時7年的共作，策展團隊以「莊子、知北遊」：「天地有大美而不言」為靈感，融合文物的自然之美與藝術家的創作巧思，激盪出超越言語所能形容的對話。說明有好的素材，也要有藝術家靈巧的手工，才能成為精美的藝術品。

這次展覽主要策展人、故宮副院長余佩瑾表示，展覽以南院展廳為基礎，重新建構出新的展示氛圍，期待觀眾可以用全新視角探索文物背後相互交流、對話的特色。

南院指出，這次展覽涵蓋三方經典作品逾260件，其中96件故宮院藏文物、80件巴黎裝飾藝術博物館經典作品，以及85件梵克雅寶珠寶及工藝品。展覽分為5單元，包含「自然萬物」單元的跨文化植物意象、「動靜有形」單元的材質對話、「奇幻仙境」單元的神話世界及「五彩繽紛」單元的色彩饗宴。

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南院表示，展覽各單元交織著東西方作品，各自的創作源起和文化脈絡，三方文物並置一個展櫃，呈現策展團隊企圖打破傳統策展的敘事途徑，賦予觀展者多元詮釋的可能性。

「大美不言」典藏精粹特展自23日至4月20日展出，南院歡迎民眾到場感受這場跨文化盛宴。搭配展覽推出專題講座及兒童手作工作坊，採線上報名，民眾可上故宮南院官網或臉書查詢。（編輯：謝雅竹）1140121

曾在故宮北院吸引大批參觀人潮的「大美不言」典藏精粹特展，23日起將在南院登場，展覽以南院展廳為基礎，重新建構出新的展示氛圍，人氣國寶翠玉白菜也會亮相。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日