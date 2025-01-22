2025全球百大永續企業排行 台灣高鐵第5名

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）「世界經濟論壇」（WEF）正在瑞士達沃斯舉辦，當地時間22日公布2025「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵公司獲評選為全球永續企業第5名，台灣高鐵已連續3年進入前10名。

台灣高鐵今天發布新聞稿，台灣高鐵持續在低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先，不僅獲評選為2025年「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations in the world）第5名，更在「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」領域，各項指標雙雙領先同業，均獲第1名。

台灣高鐵總經理鄭光遠表示，能夠連續3年通過國際審查的評選，並且始終保持前10名的佳績，不僅台灣高鐵感到非常光榮，更要把這份榮耀分享所有支持高鐵的廣大旅客。

鄭光遠說，高鐵列車為台灣骨幹運輸的綠色運具，是旅客往來南北最低碳、環保的交通選擇，高鐵永續也代表著台灣永續。未來，台灣高鐵將依照既定的「5年中長期策略規劃」方針，結合全球ESG趨勢，透過優質、安全的旅運服務，持續為旅客創造安心、舒適的乘車環境，並在各項服務細節中積極融入ESG精神，希望持續讓國際社會看見，透過永續高鐵串聯永續台灣的深切用心。

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「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構「企業騎士」進行調查，今年針對全球營收超過10億美元（約新台幣327億元）、約8359家大型企業永續績效評鑑，評選指標包括能源、碳排、環境、社會治理、永續收入/投資、氣候與永續發展等。

台灣高鐵自2023年首度入榜即獲選為全球第9名的永續企業，迄今已連續3年保持全球前10名永續企業佳績紀錄。（編輯：陳政偉）1140122