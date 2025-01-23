雪霸園區5中心除夕休館 初一起踏青賞景不打烊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）春節連假將至，雪霸國家公園管理處指出，所轄汶水、武陵、雪見遊客中心及觀霧山椒魚生態中心、二本松解說站等5處展館，除28日（除夕）休館外，29日（初一）起照常開放。

雪管處今天表示，今年春節假期長達9天，園區5展館除夕休館，初一起均照常開放，並規劃新春限定活動。其中，汶水、武陵遊客中心服務時間自上午9時至下午5時，觀霧山椒魚生態中心、雪見遊客中心及二本松解說站服務時間自上午9時至下午4時30分。

往年春節期間於觀霧山椒魚生態中心舉辦「映像觀霧 春節觀霧步道賞景趣」活動，雪管處指出，今年因周邊雲霧步道正進行整修而暫停辦理，但民眾仍可到觀霧漫步大鹿林道東線及其它步道，欣賞到冰河孑遺、全世界僅有3種之一的台灣檫樹開花，感受自然奧妙。

雪管處表示，民眾到雪見遊憩區時，可漫遊林間步道、行走司馬限林道，或登爬東洗水山或北坑山，沿路林木蓊鬱，還有機會遠眺聖稜線雪景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

春節踏青賞景，雪管處指出，因園區位處山區，部分聯外林道狹窄且偶有零星落石及倒木，到訪遊客務必留意行車安全，並於行前透過中央氣象署網站查詢掌握國家公園遊憩區天氣資訊，攜帶足夠保暖衣物。

此外，春節期間若遇交通堵塞，雪管處將於觀霧遊憩區、雪見遊憩區等重要節點設置交管勤務，並視車流情形進行交通疏導。（編輯：戴光育）1140123