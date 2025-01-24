確保採買年貨斤兩足 消保處抽查391台磅秤全合格

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）為保障民眾採買年貨權益，行政院消保處今天表示，春節前到台北市迪化年貨大街、桃園市南華年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街等處抽查391台磅秤準確度，全合格。

行政院消費者保護處發布資訊指出，行政院消保處消費者保護官於15日至17日，會同經濟部標準檢驗局、衛生福利部食品藥物管理署、各直轄市政府消費者保護官及衛生局等單位，前往上述年貨大街聯合查核磅秤準確度及食品標示。

首先磅秤準確度合格率100%，其中台北市迪化年貨大街抽查258台，桃園市南華年貨大街及周邊南門市場抽查50台，台中市天津年貨大街抽查33台，以及高雄市三鳳年貨大街抽查50台。

另外，食品標示查核方面，共抽查262家業者，計有6家業者標示違規，全來自台北市迪化大街，換算食品標示合格家數比率為97.71%，並已當場要求違規業者改善，轄區衛生局後續會追蹤查處。

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消保處補充，無論包裝或散裝食品，如未依規定標示，縣市主管機關可依食品安全衛生管理法第47條第8款或第10款規定，對業者處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

消保處補充，食品標示查核，台北市迪化年貨大街抽查53家業者，有6家業者標示違規；其他在桃園市南華年貨大街抽查38家、在台中市天津年貨大街抽查57家，在高雄市三鳳年貨大街抽查114家，則都合格。（編輯：陳政偉）1140124