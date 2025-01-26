阿里山林鐵中興號盛極一時 促進觀光動力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）阿里山林業鐵路是林業發展史重要一環，當林鐵轉型觀光，各世代車輛是旅客遊覽阿里山珍貴回憶，尤其早期柴油客車「中興號」還有隨車服務人員，讓許多旅客津津樂道。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，1912年通車的阿里山林鐵設立初期主要是運輸林業資源，以蒸汽機關車、貨車及運材車輛為主，伐木業式微後，後期轉作客運及觀光鐵道，逐漸增加各式客車。

他說，車輛歷史中，初期以美國Shay式直立式汽缸蒸汽機車為主，陸續引進18噸和28公噸蒸汽機車，會爬坡也會過彎，是珍貴鐵道文化資產。目前先後修復編號SL-31、25及21蒸汽機車，是當前林鐵觀光列車主角。

周恆凱表示，1960年代客運列車常一票難求，隨技術演進，林鐵漸朝柴油化發展，希望引進新式柴油車輛，縮短行車時間，以利觀光。

他說，1953年阿里山林鐵本線引進柴油機車，邁入柴油機車時代，從第3代柴油機車開始，自日本購入25公噸柴油機車，為林鐵動力演進重要里程碑。

周恆凱表示，林鐵柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航，即使1982年阿里山公路開通後，鐵路逐漸失去優勢，「中興號」仍持續營運到1990年，但客車內無冷氣設備而逐漸式微。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，林鐵全線原需行駛6小時到7小時，「中興號」當時除停靠奮起湖車站，全線只需3個多小時，最快曾只要2小時50餘分鐘。

周恆凱表示，1960年代林鐵招考女性隨車服務人員，「中興號小姐」在車內遞送茶水、毛巾與書報等，加上「中興號」使用舒適翻背椅，受旅客歡迎，對阿里山觀光有極大貢獻。（編輯：李明宗）1140126

阿里山林業鐵路是林業發展史重要一環，早期柴油客車「中興號」還有隨車服務人員，讓許多旅客津津樂道。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月26日