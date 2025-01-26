加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南今早規模5.7地震屬21日餘震 歐亞、菲律賓海板塊碰撞所致
首頁 / 生活

阿里山林鐵中興號盛極一時 促進觀光動力

2025/1/26 10:04（1/26 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿里山林業鐵路柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航。「中興號」有隨車服務人員，受旅客歡迎，即使1982年阿里山公路開通後，鐵路逐漸失去優勢，「中興號」仍持續營運到1990年。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月26日
阿里山林業鐵路柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航。「中興號」有隨車服務人員，受旅客歡迎，即使1982年阿里山公路開通後，鐵路逐漸失去優勢，「中興號」仍持續營運到1990年。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）阿里山林業鐵路是林業發展史重要一環，當林鐵轉型觀光，各世代車輛是旅客遊覽阿里山珍貴回憶，尤其早期柴油客車「中興號」還有隨車服務人員，讓許多旅客津津樂道。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，1912年通車的阿里山林鐵設立初期主要是運輸林業資源，以蒸汽機關車、貨車及運材車輛為主，伐木業式微後，後期轉作客運及觀光鐵道，逐漸增加各式客車。

他說，車輛歷史中，初期以美國Shay式直立式汽缸蒸汽機車為主，陸續引進18噸和28公噸蒸汽機車，會爬坡也會過彎，是珍貴鐵道文化資產。目前先後修復編號SL-31、25及21蒸汽機車，是當前林鐵觀光列車主角。

周恆凱表示，1960年代客運列車常一票難求，隨技術演進，林鐵漸朝柴油化發展，希望引進新式柴油車輛，縮短行車時間，以利觀光。

他說，1953年阿里山林鐵本線引進柴油機車，邁入柴油機車時代，從第3代柴油機車開始，自日本購入25公噸柴油機車，為林鐵動力演進重要里程碑。

周恆凱表示，林鐵柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航，即使1982年阿里山公路開通後，鐵路逐漸失去優勢，「中興號」仍持續營運到1990年，但客車內無冷氣設備而逐漸式微。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說，林鐵全線原需行駛6小時到7小時，「中興號」當時除停靠奮起湖車站，全線只需3個多小時，最快曾只要2小時50餘分鐘。

周恆凱表示，1960年代林鐵招考女性隨車服務人員，「中興號小姐」在車內遞送茶水、毛巾與書報等，加上「中興號」使用舒適翻背椅，受旅客歡迎，對阿里山觀光有極大貢獻。（編輯：李明宗）1140126

阿里山林業鐵路是林業發展史重要一環，早期柴油客車「中興號」還有隨車服務人員，讓許多旅客津津樂道。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月26日
阿里山林業鐵路是林業發展史重要一環，早期柴油客車「中興號」還有隨車服務人員，讓許多旅客津津樂道。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年1月26日
阿里山林業鐵路轉型觀光，柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航，目前陳列在嘉義車庫園區。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
阿里山林業鐵路轉型觀光，柴油客車1963年登場，以「中興號」名稱首航，目前陳列在嘉義車庫園區。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
周恆凱
遊客闖阿里山林鐵拍照遭撞 受傷送醫還可能挨罰嘉市北門車站飯店閒置15年 有望115年營運
林鐵
阿里山林鐵慶通車112週年 轉骨為耀眼國際名片民眾帶小朋友闖彰化車站鐵道自拍 警：可處5萬元以下罰鍰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：