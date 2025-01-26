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7港口觀光功能提升 倉庫變商場、增遊艇碼頭

2025/1/26 10:36
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台灣7座商港的水岸遊憩功能日益提升，基隆港、高雄港、花蓮港都陸續將倉庫變商場，另台中港、台北港也繼高雄港、安平港後將有遊艇碼頭，安平港還正在興建國際觀光旅館。

台灣港務公司近幾年除了強化港口客貨運輸外，也積極打造水岸遊憩觀光，多處港口將舊有倉庫活化為商場，例如：基隆港西2至西3碼頭倉庫於2022年，經歷史建物修復再利用為旅客通關及服務空間，已有部分伴手禮業者及免稅店昇恆昌進駐。

台灣港務公司正在辦理高雄港「既有倉庫優化及整工程」，透過屋頂翻修及功能優化，使蓬萊倉庫群由原有貨物堆置更新為商業空間營運，預計114年底完工。

台灣港務公司將花蓮港13至16號碼頭，打造為「探索型郵輪跳島旅運服務基地」，目前正辦理親水遊憩區倉庫群整建規劃，預計114年施工、116年完工。

台北港觀光遊憩區招商，已於113年6月完成簽約，範圍包括5.4公頃陸域及2.1公頃水域，由已在高雄港及安平港經營遊艇業務的亞果遊艇公司投資新台幣10億元，興建碼頭及相關親水設施，預計117年底前完成開發。

三井集團在台中投資的OUTLET二期商場已於110年底加入營運，台灣港務公司也將台中港20A和20B碼頭規劃為遊艇碼頭，113年1月已與亞果遊艇簽約，分兩期開發，引進住宿、餐飲、零售服務、藝術親子遊樂及海洋教育等，打造娛樂、休閒及遊艇機能的複合觀光遊憩水岸空間。

南方澳大橋與新旅運中心113年6月30日已啟用，蘇澳港觀光轉運專區盼結合新旅運區招商。

亞果遊艇在安平港第1期開發的遊艇碼頭區已有103席遊艇泊位，遊艇大街已營運，第2期興建的Villa也於112年底完成，黃金會所於113年2月2日開幕；第3期飯店於113年3月開工，預計115年完工。

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安平港的複合觀光遊憩區規劃興建創意商場、海洋生態學院、幸福廣場、濱海遊憩中心、旅館、渡假飯店及商務中心，預計114年底完成環評後動工，計118年到120年陸續完工。

另外，安平港區漁光鳥沙灘於113月3月完成招商，規經營餐廳、戶外遊憩娛樂設施及水憩活動項目，預計114年動工，116年底完工營運。（編輯：陳清芳）1140126

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