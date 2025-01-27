雪霸高山瑞雪迎新春 觀霧遊憩區積雪也達5公分

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）入冬首波寒流影響，雪霸國家公園高山因水氣充足今天凌晨再降瑞雪，海拔約2000公尺的觀霧遊憩區也下雪，聯外步道、林道積雪逾5公分，車輛進入必須加裝雪鏈，確保安全。

雪霸國家公園管理處遊憩服務科長潘振彰今天表示，小年夜來臨之際，隨著寒流冷空氣南下，雪霸國家公園轄內雪山等高山地區因水氣充足且氣溫驟降，於凌晨3時許開始降雪，壯麗的銀白景色，為新春增添浪漫氛圍。

此外，位於竹、苗交界處的觀霧遊憩區，海拔高度約2000公尺，自昨晚氣溫一路下滑，凌晨4時許已降至零下2、3度，天空開始飄雪。

觀務管理站指出，因全球暖化，觀霧地區已多年未下雪，今天受寒流影響，直到上午10時許，觀霧山椒魚生態中心外約僅攝氏零下4度，遊憩區聯外林道、各步道積雪至少5公分，提醒遊客近期要上觀霧遊玩，汽車應加掛雪鏈以免發生危險。

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雪霸國家公園管理處指出，通往大霸尖山的大鹿林道東線步道，目前路面也有結冰狀況，自行車暫時禁止進入，請遊客、山友配合，避免發生危險；觀霧地區所屬林保署新竹分署觀霧國家森林遊樂區各步道，因積雪將適時採取預警性管制措施。

雪管處提醒，前往高山務必做好保暖措施，行前務必檢視自身身體狀況，並查詢最新氣象預報及相關的登山路徑資訊，依照實際情況調整行程，若遇惡劣天候或技術無法克服的路徑，延後或取消行程是最負責的選擇，確保自身與同行者的安全。（編輯：陳清芳）1140127

雪霸國家公園管理處27日表示，受到入冬首波寒流影響，雪山等高山地區因水氣充足再降瑞雪。圖為雪主線壯麗雪景。（七卡山屋管理員何梓薇提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日