有人潮就有認養潮 屏東縣動物之家認養率破94%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣動物之家成立揭牌後，其中收容區委託台灣愛狗人協會進駐，為提升認養率，團隊主動出擊辦認養會，統計去年認養率突破94%。

屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足問題，打造占地3.7公頃的「屏東縣立動物之家－毛小孩樂園」，可收容犬500隻、貓80隻、野生動物留置270隻，目的要改善動物收容壓力、提升收容動物福利。

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟告訴中央社記者，藉著強大志工群，每個月至少會有10場認養會，遍布高屏地區，只要有公益攤位、寵物展都會帶著貓犬前往，曾經也去過人潮熱絡潮州年街，最晚擺到凌晨1時，畢竟「有人潮就有認養潮」，為提升認養率，拚盡全力，統計去年認養率破94%。

「不是民眾說要領養，就會開放。」顏杏娟強調，對於想要認養的民眾是需要經過篩選，如領養前必須先了解飼養環境、說明飼養方式、家庭成員、工作狀況等，領養後也必須按月回傳現狀照片。曾經就有80歲長輩想認養米克斯，但考量成犬米克斯力氣較大，長輩可能因為力氣不足無法控制，而取消念頭。

透過 Google News 追蹤中央社

顏杏娟指出，民眾若領養中型狗以上的成犬，都會要求要附上定位器，因為成犬容易換到新環境後跑出家門叫不回來，通常被發現時狗已經被撞死在馬路上，定位器能及時找愛犬位置，盡快找回避免悲劇。

「送養出去的狗，將來怎樣活著，比活著更重要。」顏杏娟說，訂下這些認養規則，常笑稱自己「機車」，但都是為了成為流浪貓犬的幸福推進器，有幸福的第2狗生、第2貓生。（編輯：孫承武）1140129