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美國急回收知名洋芋片 食藥署：未輸入台灣

2025/1/30 14:56（1/30 15:31 更新）
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美國食品藥物管理局（FDA）回收知名洋芋片品牌樂事（Lay's）生產商菲多利（Frito-Lay）公司旗下一款13盎司「派對分享包」（Party Size）經典薯片。衛福部食藥署30日表示，經確認這款洋芋片並未輸入台灣。圖為示意圖。中央社記者陳婕翎攝 114年1月30日
美國食品藥物管理局（FDA）回收知名洋芋片品牌樂事（Lay's）生產商菲多利（Frito-Lay）公司旗下一款13盎司「派對分享包」（Party Size）經典薯片。衛福部食藥署30日表示，經確認這款洋芋片並未輸入台灣。圖為示意圖。中央社記者陳婕翎攝 114年1月30日
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）知名洋芋片品牌樂事（Lay’s）回收旗下13盎司「派對分享包」經典洋芋片。食藥署今天表示，經查確認這款洋芋片並未輸入台灣，提醒民眾赴美國旅遊避免購買及食用問題食品。

美國食品藥物管理局（FDA）回收樂事（Lay’s）的生產商菲多利（Frito-Lay）公司旗下一款13盎司「派對分享包」（Party Size）的經典薯片；召回令調高至最高級別的「一類召回」，原因是產品中包含未標示的牛奶成分，可能引發引發危及生命的過敏反應。

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針對這款洋芋片，衛生福利部食品藥物管理署已即時聯繫台灣業者，要求業者依據食品安全衛生管理法第7條規定落實自主管理。食藥署代理署長林金富今天透過文字說明，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，已發布消費者紅綠燈燈號為「綠燈」。

食藥署提醒，民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品；業者應避免輸入疑慮產品，若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停此等疑慮產品的販售或使用。（編輯：戴光育）1140130

#林金富
#美國
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林金富
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