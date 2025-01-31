青春期孩子好難搞？試試慢一拍對話法【書摘】

（中央社網站）家有青春期孩子，爸媽可能常常感到挫折，總是熱臉貼冷屁股，問10句話只換到一個「嗯」字，講話愛理不理、動不動就不耐煩發脾氣，孩子也覺得爸媽古板無法溝通…。擔任中學教師30多年、家有成年子女的韓國教育博士朴美子建議，被青春期孩子惹毛時，試試「慢一拍」對話法，氣到想吼孩子「你出去」的時候，先讓自己離開現場，給雙方冷靜下來的機會。

為什麼跟青春期孩子溝通這麼難？這可能是很多家長心中的大哉問。教養經驗豐富的朴美子在《孩子長大，你的說話方式也要跟著成長》書中表示，這些行為並不表示孩子不愛爸媽了，只是因為青春期是人生很特殊的一段時期，他們既不是孩子，也不是大人，更確切地說，是人類擺脫孩子的框架，成長為大人的「蛻變期」。在這個敏感時期，還是有些溝通方式有助於緩和親子關係，降低火氣。中央社取得授權，與您分享其中一招：慢一拍對話法。

與孩子產生衝突 試著「慢一拍」

慢一拍對話法，是在與對方發生衝突之前，先給彼此一點時間回顧整理狀況。可以提議「我們都先想一想」或是「先喝口水再聊吧」，給彼此一點緩和的時間。

當問題發生時，如果順著情緒立刻開口，通常會冒出「為什麼會這樣？」「你說現在該怎麼辦？」這種像在追究責任的話。但如果能先停頓一下，會更清楚看到處於問題狀況中的孩子，他那不安的表情、畏縮的樣子，著實讓人心疼，那麼父母就會從指責轉為憐惜的心情來對孩子說話。而父母這種情緒的轉變也會立即傳達給孩子，讓對話更順利進行。

當發生問題時，重點不在於訓斥和威嚇，而是雙方都應該先思考再對話，回顧整理狀況，如果父母被一湧而上的憤怒心情包圍，脫口指責，孩子為了避免傷害，很可能會回以攻擊性的話語，那麼衝突就會擴大。若是以訓斥出發，孩子就更無法放鬆。平心靜氣才能好好溝通，所以這種時候最需要的就是先慢一拍。

有時孩子明明犯了錯卻惱羞成怒，怪罪於父母。父母也是人，莫名其妙被遷怒，便容易與孩子起爭執，互相埋怨。

在這種情況下，慢一拍可以讓心情受到傷害的父母和孩子先冷靜，才能進行有意義的對話，而非情緒性的發言。接下來就看看在比較激烈的情況中，如何運用慢一拍對話法讓溝通可以繼續。

生氣和不愉快的情緒湧上心頭時，先忍住不要立刻開口或行動，在心裡默數「一、二、三」，慢慢吸氣、吐氣，幾個深呼吸可以讓心情會變得比較平靜，避免說出攻擊對方的情緒性話語，而是進行詢問對方想法的有意義的對話。

你這是在對我發脾氣嗎

青春期青少年在情感表達上比較傾向以自己的感受為中心，常常直言不諱，不夠客觀。孩子小時候即使把家裡弄得亂七八糟或惹些麻煩，大人幾乎都能理解，甚至覺得小孩調皮的樣子很可愛，但當成長到青春期，就很容易對青少年的所作所為看不順眼。

父母對青少年動不動就惱羞成怒的態度覺得沒有禮貌，感到傷心和氣憤，這都是因為他們已經不再是孩子了。從父母的立場來看，子女長到這個年紀卻反而更無法理解，心情難免煩躁，不知道該怎麼跟他們溝通。

這種時候，與其急著回應，不如停下來，慢一拍再回應。父母心裡覺得煩躁，就會不自覺迴避孩子的情緒，所以為了調整和保護身為父母的心，慢一拍再進行提問或對話。不要急著評斷孩子竟然對父母發脾氣，而是先靜下心，再詢問孩子的感受，這樣才能讓對話繼續。

「你這是在對我發脾氣嗎？」這樣的提問讓孩子可以回顧自己的行為，並給孩子為自己辯護的機會，孩子可能會說：「不是，我不是在生媽媽的氣……」或是反問：「媽媽覺得我在生氣嗎？」不管怎麼樣，接受孩子的心，再繼續進行對話。

「我想你應該不是在對媽媽發脾氣，只是講話突然變得這麼大聲，讓我嚇了一跳，所以才問的。」

「我講話聲音變大，媽媽會嚇一跳嗎？」

「當然會啊，媽媽希望可以和你好好溝通。」

如果父母可以抱持這種理性態度，親子間就能建立更友好的關係並順利對話。

如果忘記先慢一拍，那麼父母可能會因為委屈也忍不住大聲：「你為什麼那麼生氣？」大部分青少年會說：「我哪有對媽媽發脾氣，妳這樣我要說什麼？」心裡只想著該如何迴避吧。

「不是生氣是什麼？為什麼要對媽媽大吼大叫，說話這麼冷漠？」繼續不必要的爭論或吵架，對彼此溝通完全沒有幫助，實在令人惋惜。

你不能出去 媽媽出去

家有青春期的青少年，常會發生情緒衝突的狀況。有時候盛怒之下口不擇言，一旦說了「出去！」就會變得很難和孩子待在同一個空間裡。這時候仍然建議慢一拍，與其讓孩子出去，不如大人出去冷靜一下。

「○○啊，你是這房子的主人，所以不要出去，待在家裡，媽媽心裡憋得慌，出去透透氣再回來。」

這樣說完就出門。

到外面看看天空、深呼吸，大部分的堅持都會變得雲淡風輕，覺得心情輕鬆，就可以帶著與之前完全不同的心情和表情回家。當然，留在家裡的孩子可能會因此感到內疚和尷尬，沒想到居然是父母出去。但讓孩子待在安全的空間裡，他也可以聽聽音樂或打打電動來轉換心情，就算讓孩子擔心一下離家出走的父母也不為過。

因為父母是大人，到外面去比較不會有危險。可以在附近走走，一邊散步一邊整理思緒，或喝個東西回顧生活，思考如何解決孩子的問題。不管對父母或孩子來說，都是很有幫助的暫停時刻。如果放任孩子出去，父母會因為擔心孩子的安全和心情，而讓自己更疲憊和焦躁。下面就來看個例子。

那天和孩子起了衝突後，我獨自走出家門，過了一段時間才回家。

「媽媽剛剛去哪裡？」

因為一個人出去散步，回到家時剛才和孩子吵架的煩躁感已經消失不見了，可以帶著平常心和孩子對話，對於引發爭執的狀況在冷靜後也意識到自己應該道歉。

「嗯，四處走走、散散步，想想覺得其實也不是什麼大事，卻對你大吼大叫，真是抱歉。」

孩子覺得受到了尊重，而且最重要的是把媽媽「出去散散步再回來，心情就會變得輕鬆」這樣的經驗放在腦海裡。透過這樣的過程，孩子也可以從父母身上學到「每當出現矛盾或情緒衝突時，慢一拍就可以調節情緒，平靜面對」的能力。

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當雙方都處於情緒高漲的時候，先分開一下，出去吹風走走，從衝動和急切的情緒中掙脫，心情會平靜許多。透過以平常的速度行走，可以讓焦躁的心恢復平靜。如果青春期的孩子情緒暴躁，也可以學習用散步的方式調節情緒，這也是可以活用一輩子，非常重要的生活智慧。

當然，光靠散步並不能完全解決矛盾，但至少可以多一點繼續對話的機會，找到解決問題的頭緒。若雙方都能放鬆心情再進行對話，那麼解決問題的可能性自然就會提高。（書摘由圓神出版授權；編輯：邵曉潔）1140131