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武陵農場櫻花季將登場 紅粉佳人預估2月中旬盛開

2025/2/5 11:11（2/5 11:26 更新）
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位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花林，每逢櫻花季吸引許多民眾上山，目前由山櫻花打頭陣。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月5日
位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花林，每逢櫻花季吸引許多民眾上山，目前由山櫻花打頭陣。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市和平區的武陵農場種植一大片櫻花，是國內賞櫻勝地，今年櫻花季自2月10日到23日。目前櫻花陸續綻放，由山櫻花打頭陣，主力部隊紅粉佳人，預估2月中旬進入盛開期。

位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花林，每逢櫻花季吸引許多民眾上山。武陵農場今天告訴中央社記者表示，農場內種植2萬多株櫻花樹，品種近20種，除最為人熟知的紅粉佳人外，另外還有墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊黃綠色花朵的鬱金櫻。

武陵農場114年櫻花季自2月10日至2月23日止，共14天。但因2月8日到9日是寒假尾聲，武陵農場表示，櫻花季管制期提前自2月8日啟動。

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因今年的櫻花較晚開，目前農場內還有梅花依然綻放，農場人員指出，在醒獅園附近可以欣賞到梅花櫻花同框景象。

目前農場內櫻花陸續綻放，武陵農場指出，紅粉佳人與昭和櫻的花期相近，預估2月初起陸續進入盛開期，最佳觀賞期落在2月中旬左右；緊接著登場的還有吉野櫻、富士櫻、八重櫻、牡丹櫻、太平山櫻、台灣原生霧社櫻，以及琉球緋寒櫻等晚櫻品種。（編輯：李淑華）1140205

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