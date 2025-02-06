U-start計畫徵件 1階50萬創業金加育成輔導半年

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（中央社記者許秩維台北6日電）114年「U-start創新創業計畫」即日起至21日受理徵件，大專青年可組隊申請，通過第1階段審查，可獲新台幣50萬元創業基金和6個月創業育成輔導，還有機會再爭取百萬創業獎金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為擴大鼓勵校園創新創業風潮，青年署推動「U-start創新創業計畫」，同時與原住民族委員會合作「U-start原漾計畫」，提供超過上千萬創業補助，並結合學校進行6個月創業育成輔導，幫助對創業不得其門而入的青年不再迷茫。

U-start計畫自民國98年推動以來，累計申請案件突破4200件，扶植1392組新創團隊，催生995間新創公司；通過審查的創業團隊，第1階段可獲得50萬元創業基金（團隊基金35萬、育成輔導金15萬），原漾計畫還加碼提供團隊專屬教練輔導費5萬元。

青年署表示，去年U-start計畫績優團隊創業提案領域多元，不只針對台灣市場，更放眼國際，例如「復癒生醫有限公司」服務跨足東南亞，開發精準、即時且有效的被動踝關節活動訓練儀，提供神經相關問題的全新治療技術及檢測方式；「台灣藻安有限公司」則建構生物菌水資源永續循環再利用系統，提供免換池水與高節能的養殖漁業產品，可應用於解決各種水域問題。

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另外，如申請去年U-start原漾計畫的「南島星人與陶的在地球工作室」，將部落的土帶到都市，從「玩土」的過程中，傳遞阿美陶文化的魅力，也同時榮獲文化部原住民村落文化發展計畫補助。

青年署提到，114年U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫第1階段提案申請將於2月21日下午4時截止，歡迎有志參與的青年團隊踴躍報名，通過審查的第1階段團隊，還有機會角逐第2階段績優團隊資格，爭取最高百萬的創業獎金。（編輯：張雅淨）1140206