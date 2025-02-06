寒流來襲 武陵賞櫻專車5路線2/8及2/9暫停服務

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）寒流將來襲，交通部公路局今天表示，考量高山道路可能結冰，8日至9日武陵賞櫻專車5路線暫停服務，因已售出2123張預售車票，將由業者辦理退票。ˋ

公路局發布新聞稿，今年武陵農場櫻花季將於8日登場，中央氣象署發布的氣象情資顯示，明天午後寒流南下，影響至10日，高山地區道路可能受影響。

公路局表示，考量這次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，寒流下雪恐影響道路路面狀況，為保障民眾出遊安全，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，屆時甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），將禁止進入管制路段。

因武陵農場賞櫻專車先前已於1月9日中午12時開賣，公路局統計，到今天國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票（8日至9日）已售出2123張。

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公路局表示，國光客運武陵賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線，包括國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場，將於8日至9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票，詳細情形可參考國光客運官方網站。

公路局另請8日至9日欲前往武陵農場的遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施，並隨時注意路況、天氣等相關訊息。（編輯：管中維）1140206