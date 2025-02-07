陸客踩線團10日抵台來不及 觀光署重申小兩會先談

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（中央社記者余曉涵台北7日電）中國福建、上海旅遊踩線團申請10日來台，陸委會及觀光署認為應該透過小兩會討論。交通部觀光署長周永暉今天坦言，小兩會目前沒有進度，10日的踩線團應該來不及。

中國大陸國台辦1月24日證實，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出考察申請，預計2月10日來台。陸委會回應，踩線團來台等事宜先循觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、海峽兩岸旅遊交流協會）討論後再進行。

周永暉今天出席花東安心旅遊國際行銷影片首映記者會，他接受聯訪表示，參訪團等還是照舊沒有受到影響，但踩線團還是希望透過觀光小兩會討論；台旅會有向海旅會洽談，還在等回應，10日的踩線團依照時程看起來是來不及。

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周永暉指出，過去曾發生積欠團費等問題，對台灣業者很不公平，加上台灣其實是可以慢慢玩的，因此應該把過去的玩法做些調整，雙方應該坐下來交換旅遊心得跟看法。

周永暉說：「中國也很進步，有些東西也有改變，因此兩岸之間確實要坐下來談。」（編輯：唐聲揚）1140207