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屏東公費流感疫苗用罄 全年齡接種涵蓋率30%

2025/2/7 15:41（2/7 16:46 更新）
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藝人大S流感併發肺炎過世引發疫苗接種潮，屏東縣政府採購的23萬餘劑2024年度公費流感疫苗，7日一早已全數用罄。圖為小朋友接種流感疫苗。（屏東縣政府衛生局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月7日
藝人大S流感併發肺炎過世引發疫苗接種潮，屏東縣政府採購的23萬餘劑2024年度公費流感疫苗，7日一早已全數用罄。圖為小朋友接種流感疫苗。（屏東縣政府衛生局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月7日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）藝人大S流感併發肺炎過世後，引發疫苗接種潮。屏東縣政府去年10月1日開打公費流感疫苗23萬餘劑，今早已全數用罄，全縣全年齡流感疫苗接種涵蓋率達30%。

大S猝世消息傳出後引發流感疫苗接種潮，依屏東縣政府衛生局數據，2月3日接種人數1537人，4日即躍升至5550人，5日5302人，6日2798人，4天接種人數共1萬5187人。

衛生局表示，屏東縣去年10月1日開打迄今，採購的23萬餘劑2024年度公費流感疫苗，今天一早已全數用罄。民眾接種意願明顯較農曆年前提升，縣內全年齡流感疫苗接種涵蓋率已達30%。

衛生局新聞稿指出，衛生福利部疾病管制署已公布將緊急增購10萬劑流感疫苗，供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象接種，衛生局將配合中央相關接種作業，並爭取配賦量。

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衛生局提醒，現仍為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾應養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所。公費流感疫苗用罄期間，民眾（出生滿6個月以上）仍請踴躍接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗，預防感染COVID-19後導致重症及死亡風險。

衛生局提及，疾管署已增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為公費流感抗病毒藥劑使用對象，2月28日前凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡發生。屏東上週（1月26日至2月1日間）共開立756人次，目前庫存尚可供應1萬4000餘人份，藥劑充裕無虞，民眾無需過度擔憂。預防接種（含自費疫苗）及抗病毒藥劑相關資訊可至衛生局官網查詢。（編輯：謝雅竹）1140207

#大S
#屏東縣政府衛生局
#流感疫苗
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