清境農場2/14辦奔羊節 逢情人節出動雙倍綿羊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）清境農場14日辦理年度盛事「奔羊節」活動，將有114對、228頭綿羊與遊客「逛大街」，清境農場表示，當天是情人節，因此出動成對綿羊，是往年百頭綿羊數量雙倍，創歷年最多。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場14日辦理64週年場慶暨奔羊節活動，將安排114對綿羊從台14甲9.5公里處南商圈票口，與遊客一起奔跑到清境農場國民賓館，清境農場表示，活動當天規劃喜裂克文化藝術團、清境國小擺夷舞蹈團、綿羊秀等活動，還有免費接駁車。

配合活動將管制交通，交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息提醒用路人，清境農場14日上午10時20分至10時50分，將使用省道台14甲線7.8至9.5公里處、國民賓館至清境南商圈路段，沿線由清境農場人員疏導交通，重要路口由轄區警察分局派員協助交通維持。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，仁愛鄉公所16日舉辦「仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松」，賽事分為42、21、10、5公里組，途經雲龍橋、精英村、廬山溫泉區、都達村、德鹿谷村等，讓跑者馳騁部落風光，15日晚間還有選手之夜，邀跑者與遊客提前抵達部落，享用道地原民烤大豬與特色風味餐。

中區養護工程分局表示，仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松16日清晨5時至下午2時舉行，約1000多人參加，活動路線使用台14線83.5公里處春陽第四班櫻花大道作為會場暨起跑點，至94公里處廬山溫泉，活動期間由仁愛鄉公所派員疏導交通，請用路人小心駕駛。（編輯：謝雅竹）1140212